Ant McPartlin maakt comeback op Britse tv

Sinds maart heeft Ant geen tv-show meer gepresenteerd, omdat hij in een afkickkliniek verbleef nadat hij onder invloed van alcohol een auto-ongeluk had veroorzaakt. Daardoor moest Dec de talentenjacht Britain’s Got Talent alleen presenteren. Ook I’m A Celebrity... Get Me Out Of Here! kreeg een ander gezicht. Dec presenteerde dit realityprogramma met Holly Willoughby.

Ant en Dec keren in 2020 terug met hun gezamenlijk show Saturday Night Takeaway.