Nog ’lange, zware weg’ te gaan voor Bibian Mentel

„Gelukkig zien we kleine verbeteringen, maar er is nog een lange weg te gaan”, schrijft Edwin bij een foto van een lachende Bibian in een ziekenhuisbed op Facebook. „Een weg met hoop, maar zonder zekerheden. Een zware weg met veel verschillende emoties. Maar mijn koningin van de lach is vastberaden en samen gaan we er het mooiste van maken!”

Ook plaatst hij een filmpje waarin haar vooruitgang te zien is. Zo traint ze in het water, kan ze zelfs al weer zwemmen en speelt ze badminton.

Bibian moest begin maart onder het mes omdat een rugwervel dusdanig door een tumor was verzwakt dat hij kon breken. Kort daarna moest ze opnieuw geopereerd worden, omdat het gevoel in haar benen verdwenen was.