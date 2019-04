Sunny Bergman: ’Mannen moeten veranderen voor onze kinderen’

„Ik vond het nu wel tijd mannen aan te spreken: als jullie niet veranderen, kunnen we van de samenleving geen betere plek maken voor onze kinderen”, zegt de documentairemaakster in een interview in het AD. Voor de documentaire ’gebruikt’ Sunny haar eigen man, vader, broer en buurman als bronnen.

Bergman vertelt hoe ze als feminist vaak gericht was op hoezeer vrouwen last hebben van een samenleving waarin de macht nog altijd grotendeels bij mannen ligt. „Ik mis een analyse over mannelijkheid in berichtgeving over actuele verschijnselen, zoals het #Metoo-debat, schietpartijen op scholen in Amerika, terreuraanslag; in 95 procent van de gevallen zijn mannen de daders”, aldus Sunny. Daarom ging zij onderzoeken of de verschillen biologisch zijn, of door culturele verwachtingen van mannelijkheid worden veroorzaakt.

Mede dankzij hersenscans, testen van testosterongehaltes en gesprekken met mannen kwam de 46-jarige Bergman tot opmerkelijke conclusies. Zo blijken balletdansers een hoger testosterongehalte te scoren dan rugbyers. Man Made is maandagavond te zien op NPO2.