Nikkie de Jager haalt enorm bedrag op voor overleden broertje

„Wauw jongens 24.000 euro opgehaald, zo bijzonder!”, schrijft goede vriendin Linda Hakeboom bij een foto waarop zij en Nikkie een flinke cheque vasthouden. „In totaal komen we al op bijna 44.000 euro, zo te gek. Iedereen die ons team steunt, onwijs bedankt.” Hoewel het streefbedrag van Nikkie op 10.000 euro lag, zijn ze nog lang niet van plan te stoppen. „We gaan nog even door, want voor onderzoek naar kanker is nog zoveel nodig”, verklaart ze.

Nikkies broertje Mikai overleed in mei vorig jaar op veertienjarige leeftijd. „2018 is een rollercoaster van emoties geweest. Na 2,5 jaar vechten verloor Mikai zijn strijd tegen kanker”, schrijft Nikkie op de website van Alpe d’HuZes. „Mikai heeft me geleerd om het leven ten volle te leven, en echt niet als vanzelfsprekend te beschouwen. Hij leerde me moedig, onverschrokken en sterk te zijn. Net zoals hij. Daarom wandel ik dit jaar de Alpe d’HuZes. Voor Mikai, voor iedereen die kanker heeft en hulp nodig heeft.”

Tijdens Alpe d’HuZes beklimmen 5000 deelnemers fietsend, hardlopend of wandelend maximaal zes keer de Alpe d’Huez. Vorig jaar bracht de actie 11,3 miljoen euro op. Nikkie doet mee met haar beste vriendin, documentairemaakster Linda Hakeboom. Nikkies stiefvader, broer en stiefbroertje en haar vriend gaan fietsend over de 21 haarspeldbochten naar de top.