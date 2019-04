Jeroen van Koningsbrugge massaal belachelijk gemaakt

Jeroen van Koningsbrugge weet wel vaker voor wat reuring te zorgen, maar zelden is hij zelf onderwerp van gesprek. Want zoals hij zelf al in het interview met de Volkskrant zegt: „ Ik heb niet zo’n karaktertrek die je kunt uitvergroten”. Maar uit datzelfde interview blijkt dat niets minder waar is. De presentator wordt inmiddels op sociale media uitgelachen en belachelijk gemaakt om zijn uitspraken over 9/11 en een aanstaande apocalyps.

Een greep uit de reacties:

Ook wordt er gedacht dat het mogelijk één grote grap is: