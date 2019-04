Diana Rigg krijgt Variety Icon Award

Diana Riggs won in haar carrière al een BAFTA voor de miniserie Mother Love en een Emmy Award voor haar rol in de miniserie Rebecca. Ze werd in de jaren zestig bekend door haar rol van Emma Peel in de televisieserie The Avengers en kreeg in 2013 de rol van Lady Olenna Tyrell in de HBO-serie Game of Thrones.

In haar dankwoord onderstreept Rigg de lengte van haar carrière en de ontwikkeling van het acteervak, waar ze getuige van was. „Ik kom nog uit de tijd dat series in zwart-wit waren. Inmiddels vormen series een eigen genre en worden ze erkend als een belangrijke culturele macht in de wereld. En terecht.”

Lindsey Morgan, actrice in het sci-fi drama The 100, ontving de Rising Star Award op het festival in Cannes. „Het delen van iemands verhaal heeft de kracht om iemand anders leven te inspireren en dat is geweldig aan storytelling”, zei Lindsey.

Het Cannes Series Festival duurt tot en met woensdag 10 april. Op het programma staan de series Now Apocalypse, Beecham House, The Rook, The Night Manager’s en Years and Years.