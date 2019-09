RTL Nieuws ’zoekt nog steeds uit’ wat er gebeurde met Frits Wester

„We zijn in gesprek met Frits, we zijn nog steeds aan het uitzoeken wat er gebeurd is”, liet Oppeneer weten. Zij voegde daaraan toe dat het goed gaat met Wester. „Hij is bekend bij een groot publiek. Maar hij is ook vooral een werknemer van RTL Nieuws, en wij hebben een werkgever-werknemer-relatie met hem. Daarom treden we niet te veel naar buiten.”

Het ogenschijnlijke ’dronken’ optreden leidde op sociale media tot veel bezorgde reacties. Wester zelf verklaarde tegenover Shownieuws dat „mensen zich geen zorgen hoeven te maken. Ik was gewoon heel erg moe en ik moest ineens snel voor de camera staan. Het had inderdaad strakker gekund, dat geef ik meteen toe.”

De verslaggever was in Italië voor een interview met Geert Wilders, maar leek in de uitzending erg over zijn woorden te struikelen. Ook leek hij erg trillerig en leek het alsof hij zich moest vasthouden aan de reling.