Hierom weigerde Audrey Hepburn de rol van Anne Frank in verfilming

Audrey Hepburn had dezelfde leeftijd als Anne, ze woonde nog geen 100 kilometer van haar vandaan (Anne woonde in Amsterdam, Audrey in Arnhem) en ze kent de horror van de Tweede Wereldoorlog. Dat schrijft Robert Matzen in zijn nieuwe boek Dutch Girl: Audrey Hepburn and World War II. Er was echter één wezenlijk verschil tussen de twee: Anne was Joods.

De actrice spreekt zelden over de periode dat ze in Arnhem woonde. Net als zovelen moest ze vanwege de bombardementen schuilen in een kelder en was ze zwaar ondervoed. Ook verloor ze haar oom Otto van Limburg Stirum, een magistraat die weigerde de nazi’s te steunen en daarom op 15 augustus 1942 werd geëxecuteerd.

Een gebeurtenis die ook door Anne Frank in haar dagboek beschreven wordt. „Ik heb gemarkeerd waar ze schreef: ’Vijf gijzelnemers zijn vandaag doodgeschoten’. Dat was op de dag dat mijn oom werd doodgeschoten. In de woorden van dat kindje las ik wat in mij leefde en daar nog steeds zit. Dit meisje dat opgesloten zat... Zij had een heel verslag geschreven van alles wat ik meegemaakt had en gevoeld had”, zei Hepburn volgens Matzen jaren later over Anne Franks dagboek.

Vermoedelijk werd Hepburn juist door deze overeenkomst gevraagd voor de verfilming van het wereldberoemde dagboek. De rol ging uiteindelijk naar Millie Perkins, omdat Audrey te getraumatiseerd was om mee te werken aan de film. „Ik werd er opnieuw zo door getroffen, dat ik zei dat ik er niet mee zou kunnen omgaan”, vertelde Hepburn later. „Het voelt een beetje alsof het met mijn zus was gebeurd. Op een bepaalde manier was ze mijn zielenzuster.”