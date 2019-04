Kelly Clarkson ’verpest’ Frozen voor dochter

„Kijk, dat is mama’s stem”, zei Kelly volgens de website Music News over het figuurtje Moxy. Haar dochter River Rose snapte alleen niet hoe dat kon. „Het is net als Anna en Elsa (uit de Disney-film Frozen, red.), die stemmen worden ook door mensen ingesproken.”

De zangeres wist meteen dat het foute boel was. „Ik voelde me zo stom! Ik dacht ’heb ik dat nou zojuist voor mijn dochter verpest?’. Ze stond op het punt om in huilen uit te barsten, het was zo zielig. Het was niet mijn bedoeling, maar ik was gewoon zo opgewonden.”