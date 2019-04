Halsema: ’Songfestival is welkom in Amsterdam’

„Ik heb begrepen dat onze inzending een goede kans maakt. Ik ben er een beetje zenuwachtig van”, aldus Halsema. „Hopelijk zien we jullie volgend jaar dus allemaal weer in Amsterdam voor het Eurovisiesongfestival.” De Nederlandse afgevaardigde, Duncan Laurence, is al weken favoriet bij de bookmakers.

In haar toespraak haalde Halsema ook een herinnering op aan de laatste Nederlandse winst, 44 jaar geleden voor Teach-In. „Ik was nog een klein meisje van negen jaar. De zangeres van Teach-In, Getty Kaspers, kwam uit dezelfde stad en ik weet nog hoe trots ik was. Op de speelplaats zong ik Ding-a-Dong week na week na week. En nog altijd maakt het me trots als ik er aan denk.”

Dat was ook de boodschap die Halsema wilde geven aan alle kandidaten die zaterdag naar Amsterdam waren gekomen voor Eurovision in Concert. „Het maakt niet uit of je wint of verliest. Jullie maken kleine meisjes en jongens in jullie thuisland trots en ook zij zullen jullie liedje wekenlang blijven zingen.”

In Amsterdam treden zaterdagavond 28 van 41 songfestivalacts op tijdens Eurovision in Concert. Het evenement wordt ook wel gezien als de start van het eurovisieseizoen. Het is steevast de eerste pre-party voor het festival en wordt beschouwd als een eerste graadmeter voor wie straks de uitschieters zijn tijdens het festival zelf.

