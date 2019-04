Pers in rij voor favoriet Duncan Laurence

Meer dan tweehonderd verslaggevers, cameramannen en fotografen waren aanwezig om hen het hemd van het lijf te vragen. Maar van alle inzendingen had Duncan Laurence het verreweg het drukst.

Continu stond er een lange rij journalisten in zijn buurt, geduldig wachtend om Duncan, één van de favorieten van dit jaar, te kunnen spreken. Dat was ook nieuw voor AVROTROS, de omroep die al ruim tien jaar de Nederlandse inzending verzorgt. Volgens een woordvoerder is er altijd wel aandacht voor Nederland omdat Eurovision in Concert hier wordt georganiseerd, maar is het dit jaar wel heel erg druk. Zelfs toen de zaal langzaam begon leeg te stromen, stond er bij Duncan nog een rij.

Ook op de stoep voor AFAS Live, waar Eurovision in Concert zaterdagavond plaatsheeft, was er veel aandacht voor Duncan. Toen de zanger arriveerde werd er luidkeels gejuicht door de al aanwezige fans.

Kansen

Duncan behoort met zijn liedje Arcade samen met de inzendingen van onder andere Rusland, Zweden, IJsland, Zwitserland en Italië tot de favorieten voor de overwinning. De wedkantoren schatten hun kansen tot nu toe het hoogste in. Of ze dat waar kunnen maken, kunnen in ieder geval Nederland en Zwitserland zaterdag laten zien op Eurovision in Concert. De overige favorieten zijn niet aanwezig. In totaal doen zaterdag 28 van de 41 songfestivalacts mee.

Het songfestival vindt op 14, 16 en 18 mei plaats in Israël. Duncan Laurence komt uit in de tweede halve finale.

Bekijk ook: Eurovisieseizoen start in Amsterdam