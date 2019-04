Wilfred Genee: ’Gouden Radioring voor Evers was allemaal bekokstoofd’

Volgens hem was de Gouden Radioring die eind januari dit jaar naar Edwin Evers ging, eigenlijk bestemd voor presentator van Statements, Bram Krikke. Die had al de Zilveren Radioster gewonnen. Volgens Genee zou hij logischerwijs ook de meeste stemmen moeten hebben gehad bij de publieksprijs De Gouden Radioring.

Zijn theorie waarom Krikke dan toch die prijs niet won: „De man die de Gouden Radioring uitreikte (Humberto Tan, red.) heeft zo’n bloedhekel aan mij, als hij had geweten dat er maar 1 procent kans was dat ik ’m had gewonnen, was hij niet gekomen. Dus hij kwam alleen maar omdat hij wist wie de winnaar was.” Daarom zou de organisatie volgens Genee van tevoren al bedacht hebben dat Edwin Evers die publieksprijs moest winnen. „Dat is zo’n goede radiomaker, dat vindt toch iedereen goed. Het is allemaal bekokstoofd.”

En na het uitleggen van zijn theorie nogmaals: „Het is één grote opzet. Ik weet het eigenlijk wel zeker.” Bram Krikke heeft er niet zoveel op te zeggen - ’ Wat een mysterie, we zullen het nooit weten’ - en gaat door met het volgende onderwerp.

