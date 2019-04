Avengers-sterren onthullen miljoenendonatie kinderziekenhuizen

De onthulling vond plaats in Disney Resort in Anaheim in Californië. Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Paul Rudd en Brie Larson waren aanwezig en bezochten later in de LEGO-winkel in Disney verschillende kansarme kinderen.

Scarlett Johansson vindt het ’een geweldige manier’ om haar dag door te brengen. „Hier te zijn met mijn Avengers-collega’s en deze kinderen, fantastisch.” Robert Downey Jr.: „Het is meer dan ooit tijd om terug te geven aan deze moedige kinderen die ons inspireren.”

Speelgoed en producten van de film worden door ziekenhuizen in het land gestuurd. Disney doneerde 1 miljoen aan een stichting die onderwijs en vermaak biedt aan kinderen die in levensgevaarlijke omstandigheden leven. The LEGO group, Amazon en twee andere grote bedrijven hebben de overige vier miljoen opgebracht voor kinderziekenhuizen in Amerika.

De laatste Avengers-film Infinity War leverde meer dan 2 miljard dollar op. De andere Avengers-films brachten ook al per stuk bijna 1,5 miljard dollar op.