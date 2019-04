Iron Maiden-zanger ereburger van Sarajevo

Dickinson krijgt de eretitel omdat hij in 1994 met zijn band een optreden in de hoofdstad van Bosnië-Herzegovina verzorgde. Op het gemeentehuis ontving hij een plaquette uit handen van burgemeester Abdulah Skaka. „De komst van Dickinson in 1994 was zo’n moment waarop we ons in Sarajevo realiseerden dat we zouden overleven, dat Sarajevo zou overleven en dat Bosnië-Herzegovina zou overleven”, aldus de burgervader.

De zanger zelf was trots op zijn eretitel. „Het is fantastisch om ereburger van Sarajevo te zijn. Dit is een geweldige dag, een mooie dag en het is goed om terug te zijn.”