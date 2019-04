Patricia Paay zet huis te koop

„Gaat Patricia Paay verhuizen?”, staat er te lezen. „Ja en wij verkopen deze mooie woning!” Bij de foto’s van het huis poseert Patricia met de makelaar bij het ’Te koop’-bord in de tuin. Het drie kamers tellende huis van 110 m2 staat te koop voor 275.00 euro.

Het AD sprak met makelaar Lucas Beek, die aangaf dat Patricia Paay om haar carrière terug zou willen naar een meer centrale plek in het land. Onlangs liet ze in talkshow M ook weten ’helemaal klaar te zijn’ voor een terugkeer.

De timing van de verkoop is opmerkelijk. Deze week schreef Privé nog dat Patricia Paay mogelijk in de schuldsanering dreigt te belanden. Er hangt haar een mogelijke schuld van 105.000 euro boven het hoofd, die het bedrijf Osuro Holding B.V. via de rechter van haar claimt. De rechter doet 24 april uitspraak over deze zaak. Zelf wilde Patricia daar in het belang van de zaak niets over kwijt.

In de reacties op de Facebookpost is er in elk geval enige belangstelling voor de op het recreatiegebied vrijstaande woning, waar Patricia zich met haar Playboycover aan de slaapkamermuur voorlopig nog laat gelden.

