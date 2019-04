Familie Michael Jackson reageert met eigen documentaire

In Neverland Firsthand: Investigating the Michael Jackson Documentary reageren onder anderen Michaels neefje Taj Jackson en zijn nichtje Brandi Jackson op de controversiële HBO-documentaire. Brandi heeft naar eigen zeggen tien jaar een relatie gehad met Wade Robson, één van Michael’s slachtoffers die in Leaving Neverland aan het woord komt. Volgens Brandi was hij altijd al een beetje ’een opportunist’ .

„Wade zegt dat hij een relatie had met mijn oom, dat ze verliefd waren”, zegt Brandi. „Hij zegt dat mijn oom hem van vrouwen afhield, maar dat is niet waar. Mijn oom heeft ons juist bij elkaar gebracht. Ik vind het fascinerend dat hij denkt dat hij zo tien jaar van zijn leven kan uitwissen.”

Brandi wil Wade dan ook graag ’confronteren met zijn leugens’. „Ik zou hem zeggen dat hij moet stoppen met liegen. Ik ben niet geïnteresseerd in waarom hij het doet. Hij moet er gewoon mee stoppen. Deze leugens moeten ophouden en het is niet oké. Mijn oom zorgde voor deze man en was erg goed voor hem en zijn familie en dat weet hij.”

Neverland Firsthand: Investigating the Michael Jackson Documentary verscheen onlangs op YouTube en werd al meer dan 230.000 keer bekeken. De makers, producent Liam McEwan en regisseur Eli Pedraza, zetten er in de toelichting bij dat de film niet bedoeld is om slachtoffers van seksueel misbruik neer te halen. „Seksueel misbruik moet nooit licht opgevat worden.”