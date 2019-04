Dana International in finale Eurovisiesongfestival

De Israëlische winnares van het songfestival van 1998 maakte haar komst zaterdag bekend tijdens Eurovision in Concert in Amsterdam. Ze opende het evenement met haar winnende hit Diva.

Dana International deed in 2011 ook mee aan het songfestival, maar haalde de finale toen niet. Ze was tot vorig jaar de laatste Israëlische winnaar op het liedjesfestijn. Netta wist in Lissabon vorig jaar weer de eerste positie in de wacht te slepen. Het songfestival vindt daardoor dit jaar plaats in Israël.