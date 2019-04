Nederlandse film wint bij Go Short Awards

De film gaat over twee beste vriendinnen die in de zomervakantie veel samen doen, maar dan plots te maken krijgen met de opkomende puberteit waardoor hun relatie op losse schroeven komt te staan. Bloeistraat 11 beleefde vorig jaar op het Nederlands Film Festival zijn première.

Verder werden er ook in andere categorieën prijzen uitgedeeld. Zo won de film Fuck You van regisseur Anette Sidor in de categorie fictie, was The Dam (Tama) van regisseur Natalia Konarz de beste in de studentencompetitie en mocht Opinions van Alyssia Frankland een prijs in ontvangst nemen in de VR-competitie. Ook de documentaire Love 404 van Agata Baumgart werd bekroond met een Go Short Award, net als de kunstfilm Past Perfect van Jorge Jácome. In de Nederlandse competitie was Crow’s Nest (Kraaiennest) van regisseur Flynn von Kleist de winnaar.

De film Hard on van regisseur Joanna Rytel wordt namens Go Short genomineerd voor de European Film Awards. Dat festival vindt plaats op 7 december in Berlijn.