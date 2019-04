Marc Jacobs getrouwd in New York

Op Instagram plaatste Jacobs een foto van een ring om zijn vinger. Op zijn pak draagt de designer een pinguïn-speld. „Pinguïns hebben één partner en maatje voor heel hun leven”, schrijft de 55-jarige ontwerper. „Een prachtig voorbeeld van trouw.”

In april 2018 werd al bekend dat Jacobs zijn vriend ten huwelijk had gevraagd. Hij ging daarvoor niet alleen op één knie, maar had zelfs dansers en danseressen ingeschakeld om bij wijze van flashmob te dansen op het nummer Kiss van Prince.

Het is niet de eerste keer dat Jacobs in het huwelijksbootje stapt: in januari 2010 trouwde hij met de Braziliaanse Lorenzo Martone.

