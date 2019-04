Coachella-medewerker overlijdt na val

De politie en de brandweer waren snel ter plaatse, maar troffen het crewlid dood aan. Zijn doodsoorzaak wordt nog wel onderzocht, meldt de Indio Police Department.

Het is voor het eerst in vijf jaar dat er een dode te betreuren valt bij het beroemde muziekfestival in Indio, Californië, waar altijd veel (internationale) sterren op afkomen. In 2014 overleed een vrouwelijke festivalganger aan een overdosis tijdens Coachella. Zij zou een van de eerste, zo niet de enige, dodelijke slachtoffers van het festival zijn, aldus TMZ.

De organisatie van Coachella heeft nog niet gereageerd op het ongeval.