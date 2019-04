Bijna 1,8 miljoen zien Ik Vertrek

De vernieuwde zaterdagavond van RTL 4 scoorde minder dan vorige week, zo blijkt uit de cijfers van Stichting KijkOnderzoek. Kees & Co was met 1,26 miljoen kijkers goed voor een vierde plek in de lijst, maar verloor ten opzichte van de 1,5 miljoen vorige zaterdag. Paul Pakt Uit behaalde met ruim 1 miljoen kijkers een achtste positie, tegen 1,2 miljoen kijkers en een vijfde plek vorige week.

De aftrap van de Gordon tegen Dino Show op SBS6 trok 487.000 kijkers. Dat was goed voor een achttiende positie in de kijkcijferlijst. In de spelshow ontvangen teamcaptains Gordon en Jandino Asporaat wekelijks twee bekende gasten en moeten ze in teams allerlei spelletjes doen.

Het NOS Journaal van 20.00 stond met 1,6 miljoen kijkers op de tweede plek in de kijkcijferlijst. Plek drie was voor Studio Sport Eredivisie.