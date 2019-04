Johan Derksen: ’Het fijnste is dat ik weer kan roken’

Derksen vindt het vooral fijn om weer thuis te zijn, omdat hij nu weer kan roken. Al deed hij dat ook al stiekem toen hij in het ziekenhuis lag. ,Mijn vrouw wilde mijn sigaren aanvankelijk ook niet meenemen, maar na lang zeuren had ze er toch twee bij zich. Deed ik net alsof ik gek was. Ben ik stiekem in mijn joggingbroekje naar het rookhok op het parkeerterrein gewandeld om te roken. Kijk, als de sigaren me smaken, dan gaat het goed met me. En ze smaken me weer”, vertelt hij aan AD.nl.

De voetbalanalist is dan ook niet van plan lang thuis te zitten. Als het aan hem ligt, sluit hij vrijdag al weer aan bij Veronica Inside. Althans: „Als ik er een beetje fatsoenlijk uitzie en al die bloederige wonden bijgetrokken zijn, dan kan ik rustig daar gaan zitten. Mijn vrouw vindt dat erg overdreven. Ik moet alleen de arm even afwachten.” De breuk in zijn arm blijkt erg gecompliceerd en volgens de voetbalanalist zijn de artsen er nog niet over uit of hij geopereerd moet worden. Maandag krijgt hij hierover uitsluitsel.

Om te voorkomen dat hij nog een keer van de trap valt, laten ze nu een ’kinderhekje’ monteren. „Zodat papa niet meer kan vallen.”

