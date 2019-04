Trijntje en Ali bij Spieren voor Spieren

Bij het gala zaterdagavond maakten aanwezigen kans op verschillende prijzen, waaronder een helikoptervlucht met Danny Blind en een ontmoeting met Max Verstappen. Op de avond werd ruim 1,8 miljoen euro opgehaald.

Spieren voor Spieren haalt via acties met een sportief karakter - hardloopevenementen of zwemtochten bijvoorbeeld - geld op voor onderzoek naar en behandeling van spierziekten. Dat gebeurt onder meer in het Spieren voor Spieren Kindercentrum in Utrecht. Veel bekende sporters zetten zich in voor het goede doel, onder wie Louis van Gaal, Sven Kramer en Ronald de Boer.