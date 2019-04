Hotel sultan verliest evenementen na boycot

Twee gala’s, een van The Special Needs Network en de ander van The John Wayne Cancer Institute, vinden nu niet langer plaats in het Beverly Hills Hotel, maar bij concurrenten, zo meldt TMZ. Clooney riep in een gastcolumn in Deadline op tot de boycot. „Elke keer dat we in deze zaken overnachten, er een vergadering houden of eten, verdwijnt ons geld in de zakken van mannen die ervoor kiezen hun homoseksuele burgers te stenigen of zweepslagen te geven tot de dood erop volgt.”

In navolging van Clooney riep ook Elton John vorige week op tot een boycot. In Nederland deed Claudia de Breij hetzelfde. „Deze hotels zijn van de sultan”, schreef ze op Instagram na een opsomming van de hotels. „Lieve big spenders onder mijn volgers: laten we ze boycotten. Sponsor geen mensenrechtenschendingen.”

De sultan lijkt ondertussen niet erg onder de indruk: hij wijst de kritiek op de nieuwe sharia-wetgeving van de hand. Hij stelt dat Brunei het recht heeft islamitische wetten toe te passen.