Getty geeft graag het stokje door aan Duncan

Het is een vast gegeven: elk jaar als het songfestival eraan komt wordt Getty er aan herinnerd dat zij met Teach-In de laatste was die het goud voor Nederland binnenhaalde. Vervelend vindt de inmiddels 71-jarige Getty dat niet. „Natuurlijk niet”, zegt ze. „Het is misschien heel vervelend voor AvroTros, maar voor mij niet. Kijk, we hebben jaren en jaren geprobeerd om er iets leuks van te maken, met goede artiesten ook wel, maar het is gewoon niet gelukt.”

In Duncan Laurence, favoriet bij de bookmakers, ziet Getty echter wel potentie. „Ik heb wel heel veel vertrouwen in dit jaar hoor. Duncan heeft echt een geweldig liedje”, aldus de zangeres, die zaterdag onder toeziend oog van de Europese pers tijdens de openingsmiddag van Eurovision in Concert haar boek Een leven lang geleden presenteerde. Ook burgemeester van Amsterdam Femke Halsema was daar bij en zij maakte ter plekke een belofte aan Getty mocht het songfestival volgend jaar naar Nederland komen. „Ik mag dan bij Femke in de ambtswoning komen zei ze. Dus ik ben heel erg trots.”

Een leven lang geleden maakte Getty samen met schrijver Dave Boomkens. Het boek vertelt niet alleen over het songfestivalavontuur van Teach-In maar ook over het vroegere en latere leven van de geboren Oostenrijkse.

