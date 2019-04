Jussie Smollett weigert boete te betalen

„Meneer Smollett laat zich niet intimideren om het geëiste bedrag te betalen. Meneer Smollett ontkent heftig dat hij valse verklaringen heeft afgelegd”, laat Geragos in een verklaring weten.

Tevens stelt hij in de brief dat als de stad een civiele rechtszaak tegen Jussie start om hem voor de kosten op te laten draaien, hij de verklaringen van de burgemeester van Chicago, Rahm Emanuel, en politiechef Eddie Johnson opeist, waarin zij kritiek uiten op het vrijlaten van Jussie Smollett.

„Met het oog op hun gevestigde interesse in de zaak zijn wij ervan overtuigd dat burgemeester Emanuel en hoofdinspecteur Johnson zich niet zullen verzetten tegen het leveren van hun getuigenverklaring onder ede”, gaat hij verder.

De brief van de advocaat komt een week nadat de stad Chicago een compensatie had geëist voor de gemaakte kosten tijdens het onderzoek naar de mishandeling van de acteur. „Meer dan twintig detectives en politieagenten namen deel aan het onderzoek. Zij zijn uiteindelijk wekenlang bezig geweest met het onderzoeken van uw valse claims”, stond er in hun eis. „Uit het politieonderzoek van Chicago bleek dat je willens en wetens een vals politierapport hebt ingediend en feitelijk je eigen aanval hebt georkestreerd.”

Indien de acteur niet binnen zeven dagen zou betalen, zijn ze van plan Smollett aan te klagen voor het maken van een valse verklaring.

