Koning Filip herdenkt Belgische militairen

De koning stond in het bijzonder stil bij de tien Belgische VN-blauwhelmen die in 1994 werden vermoord in Rwanda, bij de start van de Rwandese genocide. Naar aanleiding van die gebeurtenis is 7 april in België uitgeroepen tot Veteranendag.

Bij de bijeenkomst werden alle namen van de 252 sinds 1945 omgekomen militairen voorgelezen. Nadat Filip een rouwkrans had neergelegd, werd een minuut stilte in acht genomen. Ook voerde de koning enkele gesprekken met de families van gesneuvelde militairen.

Op dit moment nemen 1063 Belgische militairen deel aan missies in binnen- en buitenland.