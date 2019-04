John Heitinga wordt weer vader

„Niet slecht voor een verdediger. Een HATTRICK. Charlotte en ik zijn ongelooflijk trots en blij dat we de komst van een derde Heitinga-Zenden kunnen aankondigen. Jezebel en Lennox krijgen er een broertje of zusje bij”, schrijft John trots op Instagram. Op de foto is te zien hoe hij gelukkig de buik van zijn vrouw vasthoudt en haar een kus geeft. Achter hen hangen diverse ballonnen met de teksten ’Oh baby’ en ’Blessed’.

Ook Charlotte-Sophie deelt het blijde nieuws: „Oh baby, je bent zo welkom! Wij zijn hele trotse ouders van drie kinderen”, schrijft ze bij dezelfde foto.

Heitinga heeft sinds 2004 een relatie met Charlotte-Sophie, de zus van voetballer Boudewijn Zenden. Op 18 mei 2010 gaven zij elkaar hun jawoord. De ex-voetballer en zijn vrouw hebben samen al twee kinderen: Lennox (10) en Jezebel (7).

