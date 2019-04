Wereldtournee Spice Girls van tafel na ’avontuurtje’

Hoewel nog niet officieel bevestigd, kreeg de wereldtournee van de Spice Girls volgens The Mail on Sunday steeds meer vorm. Die plannen zijn nu definitief van tafel. De reden: de onthulling van Mel B dat zij en Geri samen een spannend avontuurtje zouden hebben beleefd.

Geri, Mel B, Mel C en Emma zouden serieuze plannen hebben gehad voor concerten in Amerika, Australië en Azië in navolging van hun tour door Engeland. Nu Mel B het verhaal de wereld in heeft gebracht dat zij een affaire heeft gehad met Geri, zit dat er niet meer in. Deze laatste zou nu zelfs niet eens meer in de dezelfde ruimte als Mel B willen zijn, laat staan dat ze samen de wereld over willen trekken.

Volgens een bron van The Mail on Sunday zag het er zelfs even naar uit dat ook de tour door Engeland niet door zou gaan. „Maar ze hebben besloten dat ze deze optredens wel doen, omdat ze onder contract staan en ze hun fans niet willen teleurstellen. Maar er komen geen nieuwe data bij.”

