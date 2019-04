Nipsey Hussle sprak nog tegen moordenaar

Dat schrijft TMZ. Volgens bronnen die op de plaats aanwezig waren, heeft Eric Holder eerst twee kogels afgevuurd waardoor de rapper neerviel. Op dat moment richtte Nipsey zijn hoofd op en zei iets als: „Je hebt me neergeschoten, je hebt me, ik heb er vrede mee.”

Op dat moment zou Holder, die al wegliep, zich omgedraaid hebben in het besef dat Nipsey nog leefde. Daarop schoot hij nog een paar keer op de rapper. Volgens ooggetuigen zouden deze kogels hem fataal geworden zijn.

Uit zijn laatste tweet vlak voor zijn dood, bleek al dat Nipsey zich zeer bewust was van het feit dat hij vijanden had. „Sterke vijanden hebben is een zegen”, schreef hij cryptisch.

De 33-jarige rapper werd vorige week zondag doodgeschoten voor zijn winkel in Los Angeles. Donderdag was er een grote herdenking voor hem. Twee mannen in zijn gezelschap werden ook geraakt, maar overleefden de schietpartij wel. De politie heeft de 29-jarige Eric Holder opgepakt, die wordt verdacht van moord en twee pogingen tot moord. Hij ontkent schuldig te zijn. Hij moet op 10 mei opnieuw voor de rechtbank verschijnen.