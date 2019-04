Dit dragen topmodellen naar bruiloft Marc Jacobs

Emily Ratajkowski

Het model kiest voor een gouden jurk waarin haar sterke punten goed naar voren komen. Meer heeft zij dan ook niet nodig.

Bella en Gigi Hadid

De zusjes wilden duidelijk elkaars look niet stelen, dus ging Gigi in een stijlvol pak van... ’Marc Jacobs natuurlijk’ en koos Bella voor al even stijlvol zwart.

Kate en Lila Moss

Moeder en dochter kozen voor totaal het tegenovergestelde als het gaat om de hoeveelheid stof versus de hoeveelheid lichaam die ze toonden. De jonge Lila, het gezicht van Marc Jacobs’schoonheidslijn, koos voor een kort glitterjurkje in zilver en goudtinten. Kate was vastbesloten haar dochter te laten schitteren en verstopte haar eigen slanke lichaam in een wijd bordeaux gewaad.

Naomi Campbell

De 48-jarige koos voor een doorschijnend topje op een zwarte broek en een zwarte cape met diamantachtige steentjes en kan met recht een superwoman genoemd worden!

