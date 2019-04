’Verwend’ Ik Vertrek-stel woedend op programmamakers

Het stel, beiden 25 jaar oud, had ambitieuze plannen: op Bali wilden ze een yoga retreat opzetten in de vorm van een luxe villa met zwembad. Toen dat niet aansloeg, besloten ze losse kamers te gaan verhuren. Op Twitter werd het stel al snel ’verwend’ genoemd. Ze werden ’Barbie en Ken’ genoemd, ’Twee prinsenkindjes’ en iemand schreef: „De minachting voor de locale bevolking en gebruiken is walgelijk. Twee blanke verwende millennials die denken alles met geld op te kunnen lossen.” Ook werd hen verweten dat ze het personeel al het werk lieten doen.

Ondertussen wonen de twee nog altijd op Bali en daar hebben ze de uitzending ook gezien. En die heeft hen teleurgesteld. „We mochten de aflevering vooraf niet inzien en hadden dus geen idee wat er zou worden uitgezonden. Wij werden dus ook erg teleurgesteld.”

Woede

Volgens hen is Lieke helemaal geen ’modepopje’ en heeft zij ook veel staan schilderen en het design van de villa op zich genomen. „Maar die beelden vond de redactie blijkbaar niet interessant genoeg.” Volgens hen konden zij zelf niet koken, schoonmaken of bouwen, omdat ’je als buitenlander niet zomaar mag komen werken in Indonesië’. „Wij betalen een voor Indonesisch doen riant salaris, goed bovengemiddeld.” Zo noemen zij meer zaken die in hun ogen anders zijn. Zij concluderen dan ook: „Er zijn naar onze mening grote steken gevallen bij de redactie van Ik vertrek, wat het verhaal een twist heeft gegeven en wat voor behoorlijk wat ophef heeft gezorgd.

Volgens hen heeft een medewerker van de redactie ’onofficieel’ excuses aangeboden. En geheel naar hun eigen motto ’breng de geest tot rust en bevrijd het lichaam’, sluiten ze dan ook af met: „Na behoorlijk wat woede zijn wij weer positief en gaan weer vol energie door met de opzet van ons Yoga retreat Happyfish Bali.”

Aan het AD laat AvroTros weten dat zij deelnemers niet anders neerzetten dan ze zijn. ,,Wij vinden het vervelend dat Sjors en Lieke zichzelf en hun emigratietraject niet herkennen in hun aflevering. Wij hebben er absoluut geen baat bij om de emigranten die wij volgen anders neer te zetten dan het werkelijk is’’, aldus een woordvoerster.