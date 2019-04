R. Kelly breekt optreden na 28 seconden af

Dat meldt The News Tribune zondag. Amerikaanse televisiezenders meldden dat er ongeveer honderd mensen aanwezig waren in de zaal die eigenlijk 450 mensen kan herbergen. En waar de entree voor de club aanvankelijk honderd dollar kostte, werd die al snel verlaagd naar vijftig dollar toen R. Kelly arriveerde.

Een aantal van de fans die de volle pand hadden betaald, gaf achteraf aan dat ze niet opnieuw voor een optreden van R. Kelly zouden betalen. Ook zeiden ze de ’artiest R. Kelly’ te scheiden van de man die beschuldigd wordt van seksueel misbruik van meerdere (minderjarige) vrouwen.

Eerder op de dag postte R. Kelly zelf een video op Instagram vooraf aan zijn optreden. Hierin riep hij de media op terughoudender te zijn in de berichtgeving over hem, omdat hij dit optreden nodig heeft om geld te verdienen voor de rechtszaken over zijn vermeende seksueel misbruik. In de meer dan 12.000 reacties waren de meningen over zijn oproep verdeeld.