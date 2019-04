Spoedoperatie aan hart voor Aad van Toor

In het Erasmus MC in Rotterdam onderging hij drie bypasses omdat ’zijn hart was dichtgeslibd’ , zoals Van Toor het zelf formuleert. „Het lachen ging steeds moeilijker de laatste tijd”, laat hij weten aan BuzzE.

„Ik voelde me per dag drie dagen ouder en vermoeider worden. Samen met mijn arts kozen we voor een grondig medisch onderzoek.” Hieruit bleek dat de 76-jarige Van Toor hartproblemen had. De operatie is goed verlopen, laat hij weten. „Via deze weg wil ik graag al het medisch personeel bedanken dat mij met vakmanschap en inzet heeft geholpen zodat ik voorlopig nog kan zeggen: ’Wat er ook gebeurt....’”