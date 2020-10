Jochem Myjer haalt uit naar ’mafklappers’ met coronacomplotten

De populaire komiek zegt pijn in zijn buik te hebben van de dreigende nieuwe maatregelen die de horeca en de cultuursector weer hard lijken te raken. „Deze pandemie brengt velen veel schade, maar wat een totale ramp niet alleen voor de horeca maar ook voor mijn geliefde theaterwereld. En dan heb ik het niet over de meeste artiesten, maar voor alle mensen die in deze branche werkzaam zijn. Terwijl ze er alles aan gedaan hebben om een besmetting te voorkomen door alle regels strikt op te volgen”, schrijft hij boos.

„En toch worden ze keihard gestraft en zijn ze net als vele restaurants waar het ook goed ging het kind van de rekening. Omdat er van die mafklappers rondlopen die geen enkele wetenschappelijke ervaring hebben en praatjes verspreiden dat al die regels er voor niets zijn en dat het een complot is. Of te eigenwijs zijn om de regels na te leven. En die verpesten het voor de rest van de samenleving. Ik heb er zo’n pijn in de buik van!”

De uitlatingen zijn ongebruikelijke boos en machteloos voor de komiek, die doorgaans vooral positieve berichten deelt met zijn volgers. Ook Sanne Wallis de Vries deelde maandag haar frustraties naar aanleiding van de vermoedelijke strenge maatregelen die dinsdag zullen worden aangekondigd om de snelle verspreiding van het virus in te dammen.