Wordt Nard Kwast de nieuwe ’Maroeska’?

Vooraf aan de finale-uitzending van de schilderwedstrijd Project Rembrandt zondagavond gooide Nard Kwast al hoge ogen als potentiële winnaar. Velen waren op Twitter laaiend enthousiast over zijn kunnen. Hij wint dan ook de technische opdracht in de finale-aflevering.

Een oplettende kijker merkt vervolgens op Twitter op: „Het is erg goed, maar nu lees ik net op zijn website dat hij Rembrandt reproducties in opdracht maakt???”

Een kijkje op zijn website leert dat hij zich inderdaad aanbiedt als kunstschilder in klassieke schilderkunst en laat weten dat hij in opdracht schilderijen maakt met gebruikte technieken en materialen van de oude meesters. ’ Daarnaast schilder ik hoogwaardig geschilderde reproducties van oude meesters als Rembrandt van Rijn’.

In de uitzendingen werd de man die zijn naam volgens grapjassen al meehad vooral neergezet als ambtenaar, hij werkt bij de gemeente Arnhem. Toch doet de omroep bij de omschrijving van de kandidaten op de website van het programma niet geheimzinnig over zijn ervaring. Daar staat te lezen dat Kwast vanaf zijn twintigste is gaan schilderen en ’af en toe’ reproducties maakt van ’bekende schilderijen die hij ook verkoopt’.

