Mariska Orbán-de Haas tegen ’lhbt-indoctrinatie in Donald Duck’

Zij heeft in de Donald Duck een plaatje aangepast waarin twee verliefde vrouwen aan een tafeltje zaten. Met een stift gaf ze de ene vrouw een hoed en een baard. „Onze Onze Donald Duck even politiek incorrect aangepast. Kunnen onze kinderen hem lezen zonder dominante lhtb-indoctrinatie”, schrijft ze erbij, want: „Opvoeden doe je zelf.”

Het levert haar veel kritiek op van volgers die haar ’verbale agressie’ niet begrijpen. Ook plaatsen mensen uit protest plaatjes van vrouwen die met elkaar zoenen en mannen die met elkaar zoenen.

Enkele bijdehante volgers merken op dat het plaatje na het ’redigeerwerk’ van Orbán juist nog meer in de lhbt-trend past: nu is het immers een vrouw met een baard.

Mariska Orbán-de Haas was van september 2010 tot januari 2014 de hoofdredacteur van het Katholiek Nieuwsblad.