Britt Lenting verovert Engeland

Britt Lenting steelt de show in All Together Now. Ze bereikte daarin afgelopen zaterdag de finale.

In Nederland zal bij niet veel mensen een belletje gaan rinkelen als de naam BRITT LENTING valt, maar in Engeland lopen ze sinds dit weekend weg met haar. De 32-jarige zangeres en musicalster doet daar op de BBC mee aan talentenshow en kijkcijferhit All Together Now en bereikte daarin afgelopen zaterdag de finale. Wint zij straks ook de hoofdprijs van 50.000 pond en eeuwige roem in Groot-Brittannië?