’Baby Sussex’ komt eraan

Prins Harry en zijn echtgenote wachten vol spanning op de geboorte van hun eerste kindje. Ⓒ EPA

Windsor - De hertog en hertogin van Sussex, ofwel Harry en Meghan, zijn klaar voor de komst van hun royal baby. Deze week hebben ze hun intrek genomen in Frogmore Cottage, het stulpje in Windsor dat de afgelopen maanden voor de lieve som van 3 miljoen pond tot een paleisje is omgebouwd.