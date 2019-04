Dit is het grote nieuws van André Hazes

André Hazes geeft een extra, derde, concert in Rotterdam Ahoy. Dat heeft hij - met behulp van zijn zoontje - in een vrolijk filmpje bekendgemaakt.

„Zondagavond heb ik heel leuk en groot nieuws. Althans, Junior!”, schreef de zanger op Instagram. Daarbij was een voorproefje van de video te zien die nu helemaal te zien is.

In de video is een rinkelende telefoon te horen. „Mop, heb jij mijn telefoon?”, vraagt André aan Monique, die „nee” zegt. André gaat op zoek naar zijn telefoon om die vervolgens in de handen van zijn kleine Dré te vinden, die over de telefoon aan het ’onderhandelen’ is. Uiteindelijk is de onderhandeling rond en heeft André Junior een extra concert geregeld voor zijn vader.

Monique is niet onder de indruk van de „gouwe deal” van kleine Dré. „Ho, ho, ik hoop wel dat het in de middag is, want hij gaat gewoon vroeg naar bed.”

André Junior heeft geluk want het concert op zondag 20 oktober is op een kindvriendelijk tijdstip, namelijk om 17.00 uur. De andere twee concerten zijn op vrijdag 18 en zaterdag 19 oktober. Het concert van zaterdag 19 oktober is inmiddels uitverkocht.