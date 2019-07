Nummer Marco, Davina en Armin hit in België

Voor Armin en Davina is het de eerste keer dat ze de hitlijst aanvoeren, Borsato stond zes jaar geleden voor het laatst op nummer 1 bij onze zuiderburen. Voor hem is Hoe het danst zijn zesde Vlaamse nummer 1-hit. Eerder veroverde hij Vlaanderen met Dromen zijn bedrog (1994), Lopen op het water (2002), Afscheid nemen bestaat niet (2004), Rood (2006) en Samen voor altijd (2013).

Voor het eerst sinds november 2014, toen Nielson met Sexy als ik dans bovenaan stond, is de koppositie volledig Nederlands. In de tussentijd bereikten ook een aantal andere Nederlanders de top in Vlaanderen, maar altijd in combinatie met Belgen zoals Zoutelande van BLØF met Geike Arnaert.