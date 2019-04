Johan Derksen laat kinderhekje monteren na val

De 70-jarige Johan maakte woensdag een enorme smak toen hij ’s nachts van de trap viel. Hij brak zijn arm en liep meerdere breuken in het gezicht op. Vrijdag werd Johan uit het ziekenhuis ontslagen maar hij gaat nu wel „met angst en beven” naar de wc.

„Het is een beetje tricky bij ons op de overloop”, legt Johan uit. „Het trappengat zit naast mijn slaapkamerdeur. Als je dan ’s nachts aan het piesen bent geweest en je doet één stap te vroeg naar links dan val je in een groot donker gat. Dat heb ik blijkbaar gedaan. We laten nu zo’n kinderhekje monteren. Dat papa niet meer kan vallen.”

Met een beetje geluk zit Johan vrijdag weer aan tafel bij Voetbal Inside. „Ik voel me goed”, zegt hij in het AD. „Als ik er een beetje fatsoenlijk uitzie en al die bloederige wonden bijgetrokken zijn, dan kan ik rustig daar gaan zitten. Mijn vrouw vindt dat erg overdreven.”

