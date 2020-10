Millie Bobby Brown wil dolgraag Amy Winehouse spelen

Hoewel Millie Bobby Brown pas zeven jaar oud was toen Amy in 2011 op 27-jarige leeftijd overleed, is het haar grote droom de zangeres te vertolken in een film. „Ik zou niet zeggen dat ze een historisch figuur is, maar ik kies Amy Winehouse”, antwoordt ze als haar in gesprek met Netflix wordt gevraagd naar welk historisch figuur ze ooit tot leven zou willen wekken op het witte doek. „Ik vind haar echt een een icoon voor de R&B en blues en eigenlijk voor de hele muziekcultuur. Ik hou gewoon van haar muziek en ik ben echt beïnvloed door haar hele verhaal, dus ik zou haar graag spelen.”

Die droom lijkt echter niet snel uit te komen. Mitch, de vader van Amy, maakte eerder dit jaar al wel bekend dat er plannen zijn om een film te maken over zijn dochter, maar liet ook weten dat hij graag wil dat een onbekende actrice de rol krijgt.

„De film komt over een jaar of twee. We zitten nu in de fase dat we naar een script kijken. De film wordt een biopic”, zei hij destijds. „Ik mag, met aanbevelingen van de producent, de castting doen. We kiezen een onbekende actrice, idealiter een Joods meisje uit Noord- of Oost-Londen dat een beetje op Amy lijkt en praat als Amy.”

Mitch wil vooral dat de film meer ’waarheidsgetrouw’ is dan de documentaire Amy uit 2015, waarvan hij vindt dat hij en zijn dochter verkeerd zijn neergezet. „We hebben een mooie film, een mooie Broadway-show, en zo kunnen we Amy portretteren zoals ze was.”