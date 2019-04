Finale Luizenmoeder goed voor 2,6 miljoen kijkers

De Luizenmoeder was dit seizoen een ongekende kijkcijferhit. Vooral de eerste afleveringen trokken veel publiek met de tweede als hoogtepunt: bijna 4,2 miljoen kijkers bleven er half februari voor thuis. Met de cijfers van uitgesteld kijken erbij werd zelfs de grens van 5 miljoen overschreden. De afgelopen weken daalde het aantal kijkers.

Of er een derde seizoen komt, is nog onduidelijk. Diederik Ebbinge, die de rol van schooldirecteur Anton speelt, stopt er in ieder geval mee. „Omdat ik het succes niet wil uitmelken en graag stop op het hoogtepunt”, zei de acteur eerder. De uitzending van zondag had echter een open einde, een heuse cliffhanger, wat voor veel kijkers een onbevredigende finale was. Op sociale media spraken veel fans de hoop uit dat er toch een derde reeks komt.

Andere goed bekeken shows zondag waren onder meer de finale van Project Rembrandt (1,4 miljoen kijkers) en Bed en Breakfast (1,7 miljoen) op NPO 1. Naar de eerste aflevering van de nieuwe NPO 3-serie Morten keken 648.000 mensen en het nieuwe seizoen Married at First Sight op RTL 4 trok 980.000 belangstellenden.

