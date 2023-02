’Plane’: De lucht in met Gerard Butler als piloot

Als gezagvoerder op een schaars bezette passagiersvlucht, wordt Captain Brodie Torrance (Butler) opgezadeld met een korte route die door noodweer blijkt te leiden. Een blikseminslag die de elektronica roostert is in Plane nog maar het begin van zijn problemen. Want zelfs na een geslaagde noodlanding kan het sein veilig nog niet worden gegeven.

De buitenwacht heeft geen idee dat Torrance zijn kist aan de grond heeft gezet op een eiland waar rebellen en criminelen de dienst uitmaken. Hijzelf trouwens ook niet, al komt hij daar snel genoeg achter wanneer hij hulp gaat zoeken. Als de rest vervolgens wordt gegijzeld voor losgeld, moet de piloot knallen om alsnog iedereen veilig thuis te krijgen.

Een kolfje naar de hand van Butler, die in deze doorsnee actiethriller precies doet waarvoor hij is ingehuurd. Net als de Franse regisseur Jean-François Richet (l'Ennemi public n°1). Want Plane mag dan geen hoogvlieger zijn, vakkundig bij elkaar geraapt is-ie wel.

✭✭✭ (3 uit 5)