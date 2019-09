Sam Smith wil voortaan aangesproken worden als hen

„Vandaag is een goede dag, dus hier gaat ’ie. Ik heb besloten om mijn voornaamwoorden te veranderen in hen/hun. Na een leven lang worstelen met mijn geslacht heb ik besloten om mijzelf te accepteren zoals ik ben, van binnen en van buiten”, aldus de zanger. „Ik ben blij en voel mij bevoorrecht dat ik omringd ben door mensen die me steunen in deze beslissing. Ik was ontzettend nerveus om dit nieuws aan te kondigen omdat ik normaal gesproken te veel bezig ben met wat mensen van mij denken, maar fuck it.”

Sam snapt dat niet iedereen direct zijn wens zal overnemen. „Maar probeer het alsjeblieft. Ik hoop dat jullie mij zullen zien zoals ik mezelf nu zie.” De zanger is naar eigen zeggen nog niet in staat om uitgebreid te praten over wat het betekent om non-binair te zijn. „Maar ik kan niet wachten op de dag dat ik dat wel ben. Voor nu wil ik gewoon zichtbaar en open zijn. Als je vragen hebt of je afvraagt wat dit allemaal betekent: ik wil het zo goed mogelijk uitleggen.”

„Ik hou van jullie. Ik ben doodsbenauwd maar voel me nu super vrij. Wees aardig”, zo besluit Sam.

In maart zei de 27-jarige Sam dat ’hen’ al sinds ’hun’ jeugd worstelde met ’hun’ identiteit. De zanger overwoog zelfs een geslachtsoperatie.