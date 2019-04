’R. Kelly erg tevreden over interview Gayle King’

Ⓒ AP

Hoewel het interview dat Gayle King had met R. Kelly de boeken in gaat als een van de meest opvallende, en zelfs vreemde, gesprekken uit haar carrière, is R. Kelly uitermate tevreden over het één-tweetje dat hij had met de talkshow-presentatrice. Zo tevreden, dat hij erover nadenkt een tweede interviewafspraak met haar te maken, aldus King tegenover Page Six.