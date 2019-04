Queen en Adam Lambert naar Australië

Queen + Adam Lambert, zoals hun officiële naam luidt, doen met hun Rhapsody Tour verschillende steden ’down under’ aan. Ze starten op donderdag 13 februari in Brisbane, om vervolgens door te reizen naar Sydney, Melbourne, Perth, Adelaide en de Gold Coast.

Taylor en May hebben er zin in, zo laten ze in een statement weten. „We zijn klaar voor Australië en kijken er naar uit om onze nieuwe show te laten zien!”, aldus de 69-jarige Roger. Brian voegde daaraan toe dat hun fans ’iets heel ambitieus kunnen verwachten’. „Dit is een enorme mogelijkheid voor ons. De laatste tour werd zeer goed ontvangen, dus de lat ligt hoog. Maar we zijn vastbesloten het nog beter dan de vorige keer te doen.”

Queen en Adam Lambert werkten voor het eerst samen in 2009, tijdens de finale van American Idol. Inmiddels heeft Lambert al 180 shows samen met de rockiconen gedaan, als vervanger van Freddie Mercury.