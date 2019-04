Diane Kruger: privacy van nut bij acteerwerk

Het beschermen van haar privéomgeving wordt naarmate ze langer in het vak zit, steeds belangrijker voor de actrice. Tot nu toe lukt het Kruger aardig: de Duitse kan nog redelijk anoniem over straat. „Helemaal als ik geen make-up op heb en gemakkelijke kleding draag.”

Voor de actrice is de privacy van haar dochter het belangrijkst. „Volgens mij is het niet meer dan logisch dat kinderen beschermd moeten worden”, zegt de 42-jarige Kruger. In januari plaatste ze een open brief op Instagram, nadat een foto van haar destijds twee maanden jonge dochter tegen haar zin online kwam.

Kruger vroeg de paparazzi de foto niet te verspreiden. „Ik kan het altijd vragen”, zegt de actrice nu over haar verzoek. „Wie weet levert het wat op. En ik vind dat ik er als moeder iets over te zeggen heb.”