René Froger herdenkt moeder

„Lieve mama. We missen je elke dag maar we proberen de leegte op te vullen met liefdevolle herinneringen aan jou”, schrijft het gezin. „Gelukkig zien wij jou elke dag door de ogen van onze kinderen. We houden zoveel van je. Dag lieve schat.”

Ook de zussen van René hebben een advertentie geplaatst. Zo laat Kitty weten: „Lieve mama, 10 jaar zonder mijn lieve mama. Nog steeds een gat in mijn hart. Dikke kus, ook voor papa.” Nancy schrijft: „Al 10 jaar missen we de liefste moeder ter wereld. Het blijft zwaar mam. Geef die ouwe een kus.”

Mien Froger overleed in 2009 op 67-jarige leeftijd aan een hartstilstand. De vader van de zanger, Jan, overleed enkele maanden daarna.